Il Canaletto torna alla vittoria con un gran tris

La Spezia - Dopo il brutto e pesante K.O. in casa del Levanto torna alla vittoria il Canaletto Sepor che al "Tanca" si impone in modo convincente sul Magra Azzurri bisognoso di punti per migliorare la propria classifica e reduce dall'ottimo pareggio interno con il Vallescrivia.



La partita si apre con i "canarini" in avanti: al 9° Costa conquista un calcio di punizione. Piazzato di cui si incarica Marozzi che manda il pallone a fil di palo con una bella conclusione a girare. Un minuto prima del quarto d'ora Ardovino lancia il solito Costa che prova la gran botta da posizione defilata trovando la gran risposta in angolo di Pietra. Due minuti dopo è Campagni a lanciare il bomber di casa che salta Mezzani, ma Pietra ci mette una pezza in uscita. Al 20° però il portiere di Paolini sbaglia il rinvio, del pallone si impossessa l'ex graziotto Campagni che prova la battuta a rete non trovando lo specchio della porta. Praticamente un monologo la prima frazione di gioco in cui viene anche ammonito Marozzi. Per la prima azione degna di nota dei "blues" bisogna attendere il 44° quando Benassi dalla destra serve Leonini la cui conclusione risulta però debole. Squadre al riposo negli spogliatoi.



Ripresa che si apre con una grande occasione da rete per gli ospiti quando Casassa mette in mezzo dalla sinistra un pallone interessante su cui Leonini ruba il tempo a Bagnoli e conclude di testa sfiorando il palo della porta difesa da Stano. Magra che parte con un altro piglio rispetto alla prima frazione e cinque minuti dopo su azione d'angolo di Del Padrone ecco il pericoloso colpo di testa di Valentini salvato da Stano con un bell'intervento sotto la traversa. La risposta del Canaletto arriva al 61° quando Campagni pesca ancora in profondità Costa che conclude però a lato. La partita si sblocca al 67° ossia quando si accende la luce di Poli: il primo affondo del fantasista coincide con il perfetto assist che mette in condizione Fazio di concludere in diagonale senza dare scampo a Pietra. Immediato 120" secondi dopo arriva anche il raddoppio con un potente sinistro di Costa su calibrato lancio di Ardovino. Micidiale uno - due dei "canarini" che mette in ghiaccio la partita. Nel tempo che rimane si annotano solo le ammonizioni per Campagni, Casassa, Benassi e Salamina, la girandola di cambi e infine l'eurogol di Pieri che appena un giro di lancette dopo essere entrato in campo si avvita in una spettacolare rovesciata (nella foto, ndr) risolvendo una mischia nel cuore dell'area di rigore ospite. Primo gol "tra i grandi" per l'attaccante classe 2000 e tre punti importantissimi per la squadra di Bastianelli che accorcia dalle prime posizioni mettendosi alle spalle la brutta sconfitta del "Raso Scaramuccia".



Tabellino



Canaletto - Magra Azzurri 3 - 0

Marcatori: 67° Fazio, 69° Costa, 92° Pieri



Canaletto: Stano, Fazio, Bagnoli, Ardovino, Becci, Marozzi, Bottegal, Antonelli, Costa, Poli, Campagni. All. Bastianelli

A disp.: D'Imporzano, Pasini, Boggio, Sanguinetti, Caneri, Mendoza, Amalfitano, Pieri, Patricelli



Magra Azzurri: Pietra, Casassa, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Cervia, Benassi, Martinelli, Del Padrone, Leonini. All. Paolini

A disp.: Belloni , Salamina, Morettini, Atzeni, Capetta, Conti, Orlandi, Ricotta, Pellegri



G.L.