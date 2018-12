Il Canaletto torna a vincere: Costa abbatte l'Athletic capolista

Una doppietta del bomber "canarino", dopo una gara accorta da parte degli spezzini, permette ai gialloblu di ritrovare quella vittoria che mancava dallo scorso 7 Ottobre. Regalo pre natalizio per Bastianelli, la squadra di Mariani perde la vetta

Genova - Grande impresa del Canaletto Sepor che dopo una lunghissima attesa, non vinceva infatti dalla quarta giornata, torna alla vittoria nell'ultima giornata del Girone di Andata andando a vincere nel finale sul difficile campo dell'ormai ex capolista Athletic Club Liberi.



Le formazioni: Mister Bastianelli sceglie un 3 - 5 - 2 coperto con Poli in appoggio dietro all'unica punta Costa, Fazio e Rossi sulle corsie, la cerniera centrale formata da Bolla - Ardovino - Caneri e Marozzi a comandare la retroguardia. Mariani si affida all'ex portiere Grosso, oramai diventato bomber a tutti gli effetti con i suoi sei gol stagionali, insieme ad Ilardo e Del Vecchio.



Primo tempo: Ci mette un po' a carburare la partita, inizialmente regna un sostanziale equilibrio, poi la capolista esce fuori dal guscio intorno al 20° sfruttando una punizione laterale sugli sviluppi della quale Grosso fa da sponda per Pagano che sbaglia divorandosi il vantaggio sotto porta. Immediata la risposta "canarina" tre minuti dopo, ma Bartoletti è attento sulla conclusione di Costa. Al 32° traversone di Ilardo per Del Vecchio che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Brivido per gli spezzini. Cinque minuti dopo allora Ilardo prova a mettersi in proprio e conclude a rete trovando la parata di un attento Bertagna. In pratica è l'ultima emozione di una prima frazione abbastanza avara di emozioni.



Ripresa: Nella ripresa scende in campo un Canaletto più pimpante che parte subito all'attacco. Già al 47° balla triangolazione sull'asse Fazio - Costa - Caneri con quest'ultimo che liberato a tu per tu con Bartoletti mette incredibilmente a lato della porta. Due minuti dopo prova a farsi perdonare Caneri, ma la sua conclusione è fuori. Primo giallo della partita comminato poi a Pasini. Al 52° si rivede l'Athletic con un calcio piazzato di Grosso che termina di poco fuori dalla porta. Si accende anche Poli che al 56° lancia Costa in ripartenza, ma il tiro del bomber ospite è disinnescato da Bartoletti. Un minuto dopo ancora Poli ad ispirare Costa con un invitante cross, ma l'attaccante "canarino" non riesce nella deviazione vincente. Al 69° ci prova Bolla con una conclusione da fuori area che si perde alta sopra la traversa. Un minuto dopo la risposta di Del Vecchio che si gira bene in area e conclude trovando però Bertagna attento e pronto a parare. Passano tre giri di lancette e sull'ennesimo centro di Ilardo Marozzi per anticipare il diretto avversario rischia l'autorete, ma Bertagna si supera mantenendo inviolata la propria porta. All'80° partita che si sblocca: fa tutto Costa che anticipa il diretto marcatore, salta anche Bartoletti e infila il vantaggio "canarino" nella porta sguarnita. Il bomber del Canaletto concede però anche il bis appena due minuti dopo segnando la sua settima rete stagionale in campionato. E' l'82° e l'azione è quasi in fotocopia: Costa salta il diretto marcatore e scarica una botta in rete che chiude definitivamente i giochi. Nel finale forcing della squadra di casa che prova a riaprire la partita, ma nessuna azione degna di nota. Vince il Canaletto che compie una vera e propria impresa "pre natalizia" tornando alla vittoria su uno dei campi più difficili del torneo.



Tabellino



Athletic Club Liberi - Canaletto 0 - 2

Marcatore: 80° e 82° Costa



Note: ammoniti Pasini (C), Dodero (A), Fazio (C) e Costa (C)



Athletic Club Liberi: Bartoletti, Ilardo, Dodero (59° Giuliani), Di Pietro, Matarozzo, Incerti, Grosso, Lorefice, Mancuso, Pagano, Del Vecchio. All. Mariani

A disp.: Imperato, Pandimiglio, Caroglio, Bagnato, Baratti, Bergitto, Arrighetti, Fasciolo.



Canaletto: Bertagna, Pasini, Marozzi, Becci, Rossi (69° Bagnoli), Bolla, Ardovino, Caneri, Fazio, Poli (87° Gabriele), Costa (91° Lonardo). All. Bastianelli

A disp.: Santini, Boggio, Diomandé, Dascanio, Giannini.