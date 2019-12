Il Canaletto rimonta e pareggia con il Marassi

Genova - Sul difficile campo del Marassi il Canaletto Sepor coglie un prezioso pareggio in rimonta che non permette alla squadra di Bastianelli di mantenere la vetta della classifica, superata in testa dal duo Forza e Coraggio - Golfo Paradiso PRCA, ma è comunque un importante segnale di forza e determinazione dei "canarini" dopo essere stati sotto di due reti.



Un tempo a testa tra la formazione di Repetto e i gialloblu, che in panchina portavano anche il neo acquisto ex Juniores Nazionale della Fezzanese Pieri, e pareggio tutto sommato giusto quindi alla fine dei conti.



Pronti via e al 1° minuto ecco una grandissima occasione per il vantaggio spezzino: Marte serve Poli che conclude immediatamente, Carozza respinge e Dascanio prova il tap - in salvato quasi sulla linea da un difensore di casa. Al 13° ancora Canaletto pericoloso con un "dai e vai" tra Marte e Costa con tiro di quest'ultimo che risulta però alto sopra la traversa. Al 25° Ambrosini serve Poli che si accentra e conclude di sinistro, ribatte un difensore di casa. Repetto, visto il momento di sofferenza dei suoi, cambia modulo passando da un pragmatico 4 - 4 - 2 ad un più offensivo 4 - 3 - 3. E al 34° ecco il vantaggio dei genovesi: cambio di campo di Samuele Ghiglia per Stradi che mette in mezzo dove arriva Vulpes che realizza. E poco dopo, al 43°, è ancora gol per il Marassi che in azione di ripartenza raddoppia. E' ancora Samule Ghiglia ad ispirare la manovra con un bell'assist per Stradi che calcia al volo senza dare scampo a Bertagna. Due minuti dopo palla gol del Canaletto con Costa, che lanciato nello spazio da Ardovino, vede Carozza disinnescare la sua conclusione. Squadre al riposo.



All'intervallo doppio cambio per il Canaletto e dentro anche il neo acquisto Pieri per aumentare la spinta offensiva con Poli che passava ad agire sulla trequarti campo. Inizio a spron battuto degli spezzini. Al 7° da Pasini a Costa che serve Marte il quale calciava alto. Tre minuti dopo il gol che riapriva la partita: Ardovino lancia in profondità Costa freddo a dimezzare lo svantaggio. Dieci minuti dopo il pareggio: azione innescata da Ardovino che scarica su Poli il quale con un filtrante nello spazio cede a Marte che incrocia di sinistro trovando il pareggio. Il Marassi si fa vedere al 32° quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Di Pietro incorna di testa sfiorando l'incrocio dei pali. Al 43° l'ultima emozione quando Poli sta per presentarsi solo davanti a Carozza, ma un recupero miracoloso di un difensore salva tutto prima della conclusione del fantasista spezzino. Squadre che si dividono quindi la posta in palio.



Tabellino



Marassi - Canaletto Sepor 2 - 2

Marcatori: 31° Vulpes (M), 43° Stradi (M), 56° Costa (C), 67° Marte (C)



Marassi: Carozza, Raso, Ghiglia (76° Augimeri), Di Pietro, Maucci, Owusu Ansah, Stradi, De Vecchi, Vulpes, S. Ghiglia, Olanda (76° Cavallino). All. Repetto

Canaletto Sepor: Bertagna, Fazio, Bagnoli (46° Pieri), Ardovino (85° J. Antonelli), Becci, Marozzi, Marte, Ambrosini (80° Sanguinetti), Costa, Poli (90° Dascanio), Caneri (46° Pasini). All. Bastianelli



Arbitro: Sig. Rosso di Albenga



