Il Canaletto cala il poker sul Casarza Ligure

Federico Costa scatenato con una doppietta e l'assist per Poli che sbloccava il match. In pieno recupero la quarta rete di Gabriele. Vittoria in uno scontro diretto per la salvezza che permette un bel balzo in avanti in classifica ai "canarini"

La Spezia - Al "Tanca" il Canaletto Sepor si aggiudica un'importantissimo scontro salvezza rifilando un pesante poker di reti al Casarza Ligure che in settimana, dopo la pesante sconfitta patita in casa per 1 - 8 contro la Goliardicapolis, aveva sollevato dall'incarico mister D'Amelio F. e lo aveva sostituito con Venuti. Mattatori dell'incontro i frombolieri offensivi di mister Bastianelli ossia Costa e Poli.



Le formazioni: Proprio Costa e Poli partono nel pacchetto offensivo "canarino", in difesa la coppia Marozzi - Becci e Bertagna a difendere i pali della porta, mentre Fazio agisce sulla corsia. Ospiti privi di Grezzi con la coppia offensiva Barbieri - Oneto e l'altro attaccante D'Amelio N. che parte inizialmente in panchina.



Cronaca: Partenza lanciatissima dei "canarini" che portano un pressing asfissiante alla squadra granata. Al 13° partita che si sblocca: Ardovino innesca sulla sinistra Costa che centra per Poli il quale supera dal cuore dell'area l'estremo difensore ospite. Due minuti esatti sul cronometro e le scene d'esultanza per gli spezzini si ripetono: Ardovino questa volta manda il mezzo il cross dove Costa con un perfetto colpo di testa manda alle spalle di Massioli: 2 - 0. Nel finale di frazione si vede il Casarza: al 31° Guazzoni penetra in area e serve Barbieri che calcia a botta sicura trovando una grande deviazione in angolo di Bertagna. Al 35° ci prova invece Oneto direttamente da calcio piazzato che risulta troppo centrale e di facile lettura per l'attento Bertagna. La ripresa si apre con ii canarini in avanti e al 55° Massioli si deve superare per deviare la conclusione dal limite di Costa. La doppietta per il bomber dei canarini arriva comunque poco dopo. E' il 65° e ancora Costa lascia partire un siluro dai quaranta metri che sorprende Massioli e permette al bomber locale di arrivare in doppia cifra a quanto reti segnate in stagione. Al 70° Ardovino smarca in solitaria Poli che spreca l'occasione per il poker e doppietta personale calciando sul fondo. Al 92° arriva anche il poker della squadra di Bastianelli quando Dascanio, neo entrato, serve Fazio che conclude prontamente, Massioli respinge, ma il più pronto è Gabriele che insacca in tap - in e chiude definitivamente i conti. Vittoria pesantissima per i "canarini" che allungano il momento positivo portandosi ad un solo punto dalla salvezza diretta, ossia dal Campomorone Sant'Olcese, e superano in quintultima piazza a quota 18 il Colli Ortonovo fermo a 17 dopo il pari con la Forza e Coraggio. Casarza Ligure sempre terzultimo a quota 13. Migliore in campo Costa autore di una doppietta, bellissima la seconda rete, e dell'assist per Poli che sbloccava la partita.



Tabellino



Canaletto Sepor - Casarza Ligure 3 - 0

Marcatori: 13° Poli, 15° e 65° Costa, 92° Gabriele



Canaletto Sepor: Bertagna, Lonardo, Becci, Marozzi, Ardovino, Fazio, Caneri (68° Dascanio), Bolla (68° Gabriele), Costa (71° Giannini), Poli (83° Diomandé), Bagnoli (46° Rossi L.). All. Bastianelli

A disp.: Santini, Pasini, Boggio.



Casarza Ligure: Massioli, Medda, Rossi M., Mastrogiovanni, Pimentel (60° Iurato), Ruffino (65° Daidone), Guazzoni, Botti, Barbieri, Oneto (71° Massa), Chioino (56° D'Amelio). All. Venuti

A disp.: Papale, Benzoni, Sandovalli, Lanzi, Caallero.



Arbitro: Sig. Pasquariello della Sez. AIA di Novi Ligure

Assistente N°1: Sig. Nardella della Sez. AIA di Genova

Assistente N°2: Sig. Manni della Sez. AIA di Genova