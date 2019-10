Il Cadimare sconfitto dalla Sammargheritese schiuma rabbia

Santa Margherita Ligure - Schiuma di rabbia il Cadimare al termine del match del "Broccardi" contro la Sammargheritese. Oltre alla sconfitta patita sul campo con un netto 3 - 0 in favore degli "orange", che costa anche il controsorpasso in vetta da parte dei "cugini" della Forza e Coraggio, quello che non va giù è una direzione arbitrale che ha lasciato letteralmente basiti i "Pirati" che si sono visti annullare una rete apparsa ai più valida e addirittura hanno dovuto chiudere il match in sette uomini per via di quattro espulsioni.



In cronaca i locali la sbloccano dopo appena 3' minuti su calcio di rigore realizzato dall'ex Rivarolese Gambarelli. Match che parte dunque in salita per la capolista. Il Cadimare non ci sta e Lunghi manda al tiro Del Santo che conclude al volo trovando la parata di Calori. Subito dopo seconda ammonizione per Bertagna che si becca un cartellino giallo per fallo di mano in area. Ospiti in dieci e secondo rigore per la squadra di Camisa, ma questa volta Simone Sarti si supera e para il penalty calciato da Gallio.



Come ad inizio primo tempo anche l'inizio della ripresa è fatale al Cadimare che dopo quattro minuti incassa il raddoppio di Canella. La squadra di Buccellato ha la forza di riaprire la gara con la rete siglata da Costa che viene annullata per un fuorigioco che non sembra davvero esserci. Per le eccessive proteste viene allontanato dal campo Moussavi e Cadimare costretto in nove uomini. Passano ancora 7' minuti sul cronometro dell'arbitro Sig. Laganaro di Genova ed ecco il terzo cartellino rosso sventolato nei confronti di Pannone. In otto uomini il Cadimare incassa anche il tris locale di Larizza che chiude i conti in sospetta posizione di off - side. Al 90° la quarta ed ultima espulsione tra le fila spezzine con il rosso per Desogus.



A fine partita montano ovviamente alte le proteste dei Cadimare che a questo punto potrebbe decidere di farsi sentire anche nelle sedi opportune. La Sammargheritese invece conquista la seconda vittoria interna consecutiva, tre punti importanti per l'asfittica classifica degli "orange".



Tabellino



Sammargheritese - Cadimare 3 - 0

Marcatori: 3° [Rig.] Gambarelli, 49° Canella, 76° Larizza



Note: al 38° S. Sarti (C) para un rigore a Gallio (S), espulsi al 37° Bertagna (C) per doppia ammonizione, al 51° Moussavi (C) per proteste, al 58° Pannone (C) e al 90° Desogus (C)



Sammargheritese: Calori, Peragallo (74° Guarrella), Del Cielo, Gambarelli (77° Ori), Di Carlo, Mortola, Gallio (67° Bossetti), Buffo, Canella (64° Larizza), Paoletti, Amandolesi (71° Moladori). All. Camisa



Cadimare: S. Sarti, Costa (64° A. Sarti), Lapperier, Bertagna, Moussavi, Del Santo (82° Amalfitano), Cidale (40° Desogus), Pannone, Lunghi (82° Crafa), Giannini (64° Cupini). All. Buccellato



Arbitro: Sig. Laganaro di Genova