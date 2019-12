Il Cadimare sbatte contro muro del Little Club James

La Spezia - Sicuramente poco fortunato il Cadimare che al "Pieroni" non va oltre un pareggio a reti bianche sbattendo contro il muro eretto dal Little Club James. Un punto che costa alla squadra di Buccellato la vetta della classifica ora ad appannaggio del duo Forza e Coraggio - Golfo Paradiso e anche il sorpasso del Canaletto Sepor vittorioso nel derby con il Don Bosco Spezia.



Le formazioni: Problemi difensivi per i "Pirati" costretti a fare a meno di Cutugno e con Bertagna e Forieri che non al meglio stringono i denti per esserci dal 1' minuto. In avanti il tandem Pannone - Giannini con Lunghi ad innescare la manovra. Prima in panchina per il neo tecnico Bonaldi, esonerato in settimana Di Somma, che esordisce al "Pieroni" affidandosi al giovane Zaami in attacco insieme all'esperto ex Baiardo Crosetti.



Primo tempo: Subito pimpante la partita nella prima frazione. Un giro di lancette e Zaami ci prova dalla distanza con il pallone che sorvola di poco la traversa. A seguire ecco un colpo di testa di Vignolo sugli sviluppi di una punizione disinnescato da S. Sarti che poi si ripete su un'insidiosa botta al volo di Alagona mandato al tiro da un centro di Crosetti. Il Cadimare si scuote trascinato dal suo uomo migliore: Lunghi. All'8° il fantasista chiama F. Corallo alla parata su assist di Desogus. Un minuto dopo splendido calcio di punizione dello stesso Lunghi su cui Francesco Corallo è costretto alla miracolosa risposta per evitare il vantaggio dei "Pirati". Al 22° Lunghi da corner pesca la testa di Giannini, ma l'ex Canaletto e Magra Azzurri manda a lato di un soffio la sua incornata. Il pallino del gioco è ora saldamente nei piedi dei ragazzi di Buccellato che al 35° si fanno pericolosissimi: assist del sempre presente Lunghi per Pannone che conclude sfiorando il montante. Purtroppo per l'allenatore cadamoto il suo N°10 si infortuna al 41° e deve lasciare il campo al subentrante Cidale. Un minuto prima dell'intervallo è invece Moussavi con una rasoiata precisa a fare la barba al palo usufruendo del centro di Del Santo. Si fa al riposo sul parziale invariato.



Ripresa: Meno divertente la seconda frazione che propone meno occasioni da gol. E' sempre la squadra di casa a farsi pericolosissima questa volta al 56° con Sarti Alessandro, ma il tentativo dell'ex Magra Azzurri non ha fortuna. Un minuto dopo pericolo invece per la porta del fratello Sarti Simone con la capocciata di Zaami che esce di un nulla. Di niente fuori anche la gran botta dell'ex Fezzanese Bertagna che calciava al volo su azione di corner battuto da Cidale al 68°. Poco altro da segnalare se non il tentativo di Vignolo all'81° che cercava di sorprendere un S. Sarti un po' troppo fuori dai pali. In pieno recupero poi ecco arrivare le espulsione di Crosetti e Francesco Corallo che facevano terminare ai rossoblu in nove uomini la contesa.





Tabellino



Cadimare - Little Club James 0 - 0



Note: al 91° espulso F. Corallo (L), al 93° espulso Crosetti (L)



CADIMARE: Sarti S., Desogus (58’ Cupini), Lapperier; Bertagna, Forieri, Moussavi (90’ Imperatore); Del Santo, Sarti A., Pannone; Lunghi (41’Cidale), Giannini. All. Buccellato.



LITTLE CLUB JAMES GENOVA: Corallo F., Gonano (46’Noris), Gaudiano; Vignolo, Nardo (48’ Alarcon), Watara; Crosetti (75’ Camera), Corallo L., Zaami (75’ Galliano); De Vecchi, Alagona. All. Bonaldi.



ARBITRO: Barbieri di Genova.