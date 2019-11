Il Cadimare risorge con un tris al Valdivara

Beverino - Dopo la brutta prestazione di Santa Margherita Ligure, con annesse quattro espulsioni, e il rinvio della sfida con il Colli Ortonovo per l'Allerta Meteo della scorsa settimana torna alla vittoria il Cadimare che si impone in uno dei tanti derby spezzini della stagione andando a sbancare il "Rino Colombo" superando con un bel tris di reti il pericolante Valdivara 5 Terre.



Tra i locali Priano non può contare sul suo bomber Naclerio A. e si affida a Simonini G. M. e Degano in avanti. Tra i pali l'ex di turno Brozzo. Viste le tante assenze per squalifica Buccellato rispolvera dal 1' minuto Forieri al centro della difesa e Crafa in mediana. In avanti Cupini prende il posto dell'altro assente Pannone al fianco di Giannini.



In cronaca primo tempo di chiara marca ospite con il risultato di parità che si sblocca un minuto dopo il quarto d'ora di gioco: rimessa laterale per i "Pirati" battuta da Costa che dà a Lunghi il quale serve sulla corsa Agrifogli che si invola verso il portiere avversario e lo fredda imparabilmente sul secondo palo. In precedenza erano stati i locali a farsi pericolosi per primi con una conclusione di Bocchia che sfiorava la traversa su azione d'angolo. In seguito Costa crossa per Cupini che colpisce di testa, ma Brozzo disinnesca. Dieci minuti dopo il raddoppio quando la mediana del Valdivara perde malamente un pallone a centrocampo del quale si impossessa Cupini che lancia sul filo del fuorigioco Giannini che scatta e realizza. Prima frazione che si chiude con uno scambio tra Degano e Bolla con conclusione alta di quest'ultimo. Ad inizio ripresa, dopo due conclusioni dell'ex Lunghi deviate in angolo, il punto esclamativo sul match dei "Pirati" lo mette Cupini che realizza con una bella conclusione al volo su cross di Lapperier dopo una fallo laterale di un altro ex di turno come Cutugno. Al 56° proprio il difensore colpisce di testa su azione d'angolo senza centrare lo specchio della porta. All'ora di gioco Ciuffardi, entrato nella ripresa, prova a riaprire la gara sfruttando uno svarione difensivo ospite, ma l'1 - 3 non cambierà più perchè nell'ultima mezzora il Cadimare controlla facilmente il gioco senza soffrire troppo, nonostante una traversa colpita da Riaj su assist di Ciuffardi, e cercando anche il poker. Ora testa al recupero di mercoledì con il Colli Ortonovo dove mister Buccellato recupererà dalla squalifica almeno Bertagna. Per il Valdivara occorre invece cambiare in fretta registro.



Tabellino



Valdivara 5 Terre - Cadimare 1 - 3

Marcatori: 16° Agrifogli (C), 27° Giannini (C), 47° Cupini (C), 61° Ciuffardi (V)



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Memaj (46° Polai), Lala, Naclerio M. (85° Montefiori), Nardini, Bocchia, Taddei (51° Ciuffardi), Belforti, Bolla (54° Nika), Simonini G.M., Degano (69° Dieli). All. Priano.

A disp.: Rossi, Bertonati.



Cadimare: Sarti A., Costa, Lapperier, Cutugno, Forieri, Crafa (58° Sarti A.), Del Santo (80° Uras), Agrifogli Seb. (70° Imperatore), Cupini, Lunghi, Giannini (48° Cidale). All. Buccellato.



Arbitro: Sig. Miselli della Spezia