Il Cadimare completa lo staff di mister Buccellato

La Spezia - Staff al completo per il Cadimare che dopo le conferme di mister Buccellato, del preparatore atletico Parodi e l'arrivo di Rufolo come vice allenatore trova l'accordo per confermare anche il preparatore dei portiere Roberto Ribolini (nella foto di Alice Borghini, ndr). Di seguito il comunicato del sodalizio del presidente Diego Bianchi.



"ORA SIAMO AL COMPLETO (per lo staff tecnico)....



L’Asd Cadimare calcio è lieta di comunicare che Roberto Ribolini sarà ancora un pirata per la stagione 2019/2020 nel ruolo di preparatore dei portieri...."