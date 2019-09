Il Cadimare brinda alla prima vittoria

Lavagna - Prima vittoria stagionale, dopo due pareggi, per il Cadimare che fa bottino pieno sul difficile campo del Real Fieschi. La squadra di Buccellato ribalta l'iniziale svantaggio a firma di Selva e si impone con un grande sprint finale grazie alla rete di Giannini.



La cronaca...

Al 2' arriva da Selva il primo pericolo della partita e nel caso per gli ospiti.

Al 13' i cadamoti rispondono con Pannone servito da Lunghi: Ghirlanda para.

Al 14' a lato di poco un tentativo di Salvatori su percussione di Oneto.

Al 18' Ghirlanda dice no prima a Moussavi e poi a Lunghi.

Al 22' Moussavi fa la barba al palo da lontano.

Al 23' Ghirlanda para un tiro di Imperatore servito da Cupini.

Alla mezz'ora i padroni di casa passano in vantaggio con un gran tiro di Selva da fuori area.

Al 31' Ghirlanda neutralizza l'immediata reazione di Lunghi da molto lontano.

Al 36' Ruffini sfiora il palo "incornando" su calcio d'angolo di Ronconi.

Al 37' di un soffio alta una conclusione di Pannone su "assist" di Lunghi.

Al 39' Cupini di testa pareggia su lancio di Lunghi.

Ripresa...

Al 2' Sarti para una stoccata di Dondero su passaggio di Asimi.

Al 5' di pochissimo sopra la traversa una "zuccata" di Mosto su traversone di Selva.

Al 7' "miracolo" di Ghirlanda su una bordata di Pannone imbeccato da Lunghi.

Al 17' provvidenziale deviazione in corner di Sarti su una stangata di Ronconi.

Al 28' doppia respinta di Ghirlanda su Lunghi prima e Imperatore poi.

Al 29' ribattuto un calcio piazzato di Lunghi.

Al 34' una "testata" di Mosto su servizio di Ronconi riporta in vantaggio i genovesi.

Al 36' Del Santo pareggia di nuovo a suggello di un'azione promossa da Lunghi e rifinita da Imperatore.

Al 38' il subentrato Giannini completa l'uno-due segnando a chiusura di uno scambio fra De Sogus e Agrifogli.

Al 42' parata una staffilata di Lunghi che in tempo di recupero impegna nuovamente Ghirlanda su punizione.



Tabellino



REAL FIESCHI - CADIMARE 2 - 3

MARCATORI: 30' Selva, 39' Cupini, 39' Mosto, 41' Del Santo, 43' Giannini.

REAL FIESCHI: Ghirlanda, Selva, Martino; Salvatori, Dondero (71' Garbarino), Rossi; Ronconi, Ruffini, Mosto; Asimi, Oneto (77' Rezzano). All. Paglia.



CADIMARE: Sarti, Rossi, De Sogus; Cutugno, Bretagna, Moussavi; Del Santo, Imperatore, Pannone (77' Agrifogli); Lunghi e Cupini (71' Giannini). All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi.



ARBITRO: Biase di Genova.