Il Borzoli non si ferma più: preso un difensore dal Baiardo

Quarto acquisto in quattro giorni per il neo promosso Gsd Borzoli che continua la sua campagna di rafforzamento in vista del prossimo torneo di Promozione. La società genovese ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Lorenzo La Camera in arrivo con la formula del prestito dall'Angelo Baiardo.



"Cogliamo l’occasione per ringraziare la societa’ Baiardo, in primis il ds Barsacchi per la buona riuscita dell’ operazione. In attesa delle firme ufficiali diamo il nostro benvenuto a Lorenzo.” - fanno sapere dalla società.



Il Borzoli, oltre a La Camera, ha già ufficializzato gli arrivi di Cannavò, Mattiucci, Cocurullo, Iacopino e Provenzano. In uscita hanno invece lasciato il portiere Briola, Puggioni e i bomber Sigona e Bertulla.