Il Bogliasco espugna il Colombo: battuto 3-1 il Valdivara 5 Terre

Beverino – Dopo il Colli Ortonovo e la Goliardicapolis anche la formazione genovese del Bogliasco passa al Rino Colombo infliggendo la terza sconfitta casalinga, la quarta stagionale, alla formazione allenata da Matteo Priano. Dopo i primi minuti di studio, a rompere gli indugi sono i padroni di casa: al 5' Barrow lancia Degano che salta abilmente Boschini per poi calciare sull'esterno della rete. La risposta ospite arriva al 10' con la rovesciata di Cimeri che è neutralizzata dall'attento Rossi, all'esordio ufficiale con la maglia del Valdivara 5 Terre. Pochi minuti dopo è ancora protagonista Cimeri con una grande conclusione dal limite dell'area che centra la traversa. Al 27' ci prova Bolla ma la conclusione dell'ex centrocampista del Canaletto Sepor è bloccata a terra dall'attento Valenti. Al 31' si sblocca la partita grazie alla rete di Pintus che capitalizza al meglio una mischia in area di rigore spezzina. Al 38' ci prova Caffelletti ma la conclusione del centrocampista di Poggi è troppo centrale. Al 41' il Valdivara 5 Terre trova la rete del pareggio grazie a Bolla che capitalizza al meglio l'assist fornito da Simonini e batte da pochi passi l'incolpevole Valenti. La ripresa inizia subito con la bella punizione di Caffelletti che centra il palo. Al 55' conclusione velenosa di Naclerio che impegna severamente Valenti. Al 60' Naclerio serve Taddei che da posizione defilata fa partire una bella conclusione che termina, però, poco oltre la traversa. Al 63' grande conclusione dalla lunga distanza di Allocca che trova la respinta in calcio d'angolo di Rossi. Dal conseguente tiro dalla bandiera il Bogliasco trova il raddoppio con De Ferraris. Al 68' è ancora pericoloso il Bogliasco ma la conclusione dell'ex Bianchino termina oltre la traversa. Al Al 76' il Bogliasco trova la terza rete con Bianchino, forse partito in posizione di off side, che a tu per tu con Rossi lo beffa con una bella conclusione. L'ultima azione della partita la creano i padroni di casa con Bocchia ma la conclusione del difensore termina a lato.



Valdivara 5 Terre - Bogliasco: 1-3



Valdivara 5 Terre: Rossi, Taddei (25' st Memaj), Barrow, Naclerio M. (44' pt Bocchia), Nardini, Bertonati (25' st Ciuffardi), Degano (9' st Rossi J.), Belforti, Naclerio A., Simonini G., Bolla. A disp.: Brozzo, Condemi, Gheno, Lala, Riaj. All.: Matteo Priano.



Bogliasco:Valenti, Boschini (1' st Taricco), Milici (1' st Oricchia), Maghamufar, Simonetta, Bianchino, Cimieri (1' st Allocca), Caffelletti, Pintus (22' st Bosio), De Ferraris, Cortese (39' st Dascanio). A disp.: D'Anna, Maresca, Origlia, Jara. All. Poggi



Reti:31' pt Pintus, 42' pt Bolla, 21' st De Ferraris, 32' st Bianchino.