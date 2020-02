Il Bogliasco batte il Valdivara 5 Terre

Genova - Al “Ligorna” sono decisive le reti di Cappelletti, Boschini e Cimieri, con nel mezzo il momentaneo pareggio firmato da Suso. I ragazzi di Priano escono tra i complimenti degli avversari e del proprio pubblico. Da segnalare l’esordio, l’ennesimo stagionale, tra i grandi del giovane centrocampista del Valdivara 5 Terre Thomas Amasi, classe 2000, che al 30’ st ha preso il posto di capitan Belforti.



La cronaca – La prima occasione la creano gli spezzini con la conclusione dalla lunga distanza di Uras che fa la barba al palo della porta difesa da D’Anna. Al 7’ è ancora protagonista il Valdivara 5 Terre con la conclusione di Ronconi che impegna D’Anna. Al 12’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla bella conclusione dal limite dell’area di Cappelletti, abile a recuperare una respinta corta della retroguardia spezzina, che non lascia scampo all’incolpevole Pozzo. Al 16’ il Valdivara 5 Terre sfiora il pareggio ma Bologna da pochi passi calcia debolmente tra le braccia dell’estremo difensore genovese. Due minuti dopo Pozzo compie un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Boschini. Sul successivo angolo ancora protagonista Pozzo che respinge il tiro ravvicinato di Maghamifar. Al 20’ tiro cross di Belforti e colpo evidente di mano di Boschini ma l’arbitro clamorosamente lascia proseguire. Sul capovolgimento di fronte conclusione finale di Cappelletti e palla che scheggia la parte superiore della traversa. Al 23’ ancora protagonista in negativo l’arbitro che non decreta un clamoroso calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di Naclerio su Cortese. La ripresa parte subito con i padroni di casa vicini al raddoppio ma la conclusione del solito Cappelletti è neutralizzata dall’attento Pozzo. Al 8’ st. il Valdivara 5 Terre trova il pareggio con Suso che capitalizza al meglio l’assist fornito da Ronconi. Al 16’ st. il Bogliasco trova nuovamente il vantaggio con Boschini che da buona pozione non lascia scampo a Pozzo. Al 16’ st gli uomini di Poggi calano il tris con Cimieri che dal limite trova l’angolo basso. Poco dopo ci prova Del Vecchio ma la conclusione dell’attaccante termina oltre la traversa. Al 26’ st. Cimieri dal fondo pesca Del Vecchio che di prima intenzione impegna severamente Pozzo che devia miracolosamente la palla oltre la traversa. L’ultima azione è ancora dei genovesi con Pintus ma Zappelli blocca con sicurezza. Da segnalare l’esordio, l’ennesimo stagionale, tra i grandi del giovane centrocampista del Valdivara 5 Terre Thomas Amasi che al 30’ st ha preso il posto di capitan Belforti.



Bogliasco – Valdivara 5 Terre 3-1 ( 12’ Cappelletti, 8’ st. Suso, 13’ st, Boschini, 16’ st. Cimieri )



Bogliasco: D'Anna, Boschini, Cimieri, Maggiora, Maghamifar, Poggi, Bianchino, Cappelletti, Del Vecchio, Allocca, Cortese A DISP: Valenti, Taricco, Origlia, Velati , Pintus, Moschillo, Jara

Valdivara 5 Terre: Pozzo ( dal 33’ st. Zappelli ), Bertonati, Lala, Bologna, Dieli, Naclerio, Uras ( dal 32’ s. Eminente ), Belforti ( dal 30’ st. Amasi ), Ruberto ( dal 5’ Suso), Ronconi, Mariotti Allenatore: Priano