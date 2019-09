I legni fermano un'ottima Forza e Coraggio

La Spezia - Termina a reti inviolate la prima gara della Forza e Coraggio nel campionato di Promozione 2019/2020. Un pareggio che forse sta anche un po' stretto ai graziotti. Rossobianchi che, se prima del fischio d'inizio dell'arbitro, avrebbero forse messo la firma per un segno X al 90° si rammaricano per le occasioni sprecate e i legni colpiti contro la corazzata Goliardicapolis additata come la grande favorita della nuova stagione.



Difesa a tre per i locali comandata da Barabino, Pesare playmaker a fare gioco in mezzo al campo, in avanti Esposito supportato da Alvisi e il giovane Natale. Parte inizialmente in panchina il bomber Corvi che sta cercando ancora la miglior condizione. Bomber che invece manca a mister D'Asaro dato l'infortunio che non permette a Mura di scendere in campo. I granata hanno una rosa comunque ampia e di qualità ed ecco Gatto con Sighieri e Siciliano.



Iniziano molto bene le "Furie Rosse" che al 6° vanno vicinissime al vantaggio con Alvisi il cui tiro si stampa sul montante alla sinistra dell'ormai battuto Mosetti. Al 22° e 28° ospiti che rispondono con Gatto il quale prova la soluzione dalla distanza, ma calcia lontano dallo specchio della porta. Al 30° Mosetti salva su Esposito che, da buona posizione, calcia a rete su invito di Alvisi. Al 35° altra grande occasione per la F&C con lo scatenato Alvisi che, ben imbeccato da Esposito, si presenta in area ma mette clamorosamente a lato. Al 37° veementi proteste spezzine quando Giordano arriva a contatto in area ospite con Bonadies al termine di una serpentina ma il direttore di gara sorvola. Al 44° schema da corner con Esposito che calcia di potenza ma Mosetti respinge. Si va al riposo sullo 0-0.



Nella ripresa iniziano meglio i rossobianchi con Pesare che, al 55°, calcia a giro dal limite ma la sfera esce di poco alla sinistra di Mosetti. Al 60° Mosetti è bravo a mettere in corner una punizione velenosa dello specialista Esposito. Al 63° si fanno vedere gli ospiti con un bel destro da fuori di Ranasinghe sul quale Mozzachiodi è attento. Al 68° grande azione corale della F&C con Esposito che mette al centro per Cuccolo il quale di testa colpisce la traversa con Mosetti battuto. Al 78° Corvi raccoglie palla al centro dell'area e calcia a botta sicura ma Scarantino si immola e salva. All'83° Mozzachiodi è bravo a respingere una gran botta di Dotto. Al 94° in contropiede Cuccolo si presenta al limite dell'area ma il suo tiro a giro termina a lato. Finisce così 0-0. Divisione della posta e qualche rammarico per i graziotti nonostante il buon punto conquistato. Anche le "Furie Rosse" si preparano per una stagione da grandi protagoniste.



Tra i migliori in campo Francesco Pesare. Contro un centrocampo dotato di corsa, qualità e fisico, si fa valere in fase offensiva e difensiva. Le sue percussioni palla al piede a centrocampo sono una spina nel fianco per gli ospiti. Prezioso anche in fase di non possesso con alcuni recuperi davvero fondamentali.



Tabellino



Forza e Coraggio - Goliardicapolis 0-0



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase, Amorfini (77° Delvigo), Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella, Alvisi (75° Corvi), Esposito, Natale. All. Bottigliero

A disp: Stradini, Dani, Drovandi, Fiorenza, Lenelli, Milone, Quaranta.



Goliardicapolis: Mosetti C., Filippone (50° Cabras), De Martini A., Bonadies, Scarantino, Bennati, Ranasinghe (72° Sarno M.), Dotto, Gatto, Sighieri (69° Doria), Siciliano. All. D'Asaro

A disp: Laganaro, Cristiani, Rissolio, Sarno S., Manzi.



Arbitro: Sig. Torriglia (N.Ligure)

Assistenti: Sig. Garbarino (Genova); Sig. Bautista Romero (Genova)