Gran tris del Cadimare al Golfo Paradiso

La Spezia - Perentorio 3-0 quello che il Cadimare, il quale nel Girone B del campionato ligure di Promozione rimane così a ridosso delle primissime posizioni, rifila a un malcapitato Golfo Pro Recco al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina.



Cronaca…

Al 6’ sono gli ospiti a farsi pericolosi per primi con una stoccata di Pezzi che fa la barba al palo.

Al 13’ sono però i padroni di casa a sbloccare il risultato con una gran punizione di Lunghi che centra il “sette”.

Al 26’ Sarti nega agli avversari il pareggio parando un’ “incornata” di Massaro su corner di Cilia.

Al 33’ Battaglia sfiora il palo.

Al 35’ altra bella parata di Sarti su un calcio piazzato di Malatesta.

Al 37’ a lato di un soffio un colpo di testa di Cupini su “centro” di Del Santo.

Al 39’ fuori di pochissimo pure un altro tiro franco di Lunghi che evidentemente cercava il “bis”.

Al 42’ fuori di poco una conclusione di Pezzi.

Al 45’ appena sopra la traversa un tentativo di Lunghi da lontano.

Ripresa…

Al 4’ Maura sventa in extremis il raddoppio su un’incursione di Pannone imbeccato da Cidale.

Al 6’ “largo” di un nonnulla una “zuccata” di Rossi su tiro dalla bandierina di Lunghi.

All’ 8’ doppio provvidenzialissimo intervento di Sarti su Massaro.

All’ 11’ a lato di un niente una “testata” di Massaro su traversone di Bacigalupo.

Al quarto d’ora Sarti para un colpo di testa di Cilia su calcio d’angolo di Foppiano.

Al 18’ fuga in avanti del subentrato Giannini sul cui tiro-cross è bravo Gaccioli.

Al 22’ “replay” di Giannini con nuova respinta del portiere ospite, stavolta però sulla sfera s’avventa Pannone, che raddoppia.

Al 27’ leggermente troppo alto un colpo di testa di Massaro su cross di Foppiano

Al 31’ “paratona” di Sarti su una bordata di Cilia.

A tempo un’azione personale del neoentrato A. Sarti porta al definitivo tre a zero.



Tabellino



Cadimare - Golfo Paradiso PRCA 3 - 0

Marcatori: 13’ Lunghi, 67’ Pannone, 82’ Sarti A.



Note: espulsi all’83’ Battaglia (G) e al 92' Massaro (G)



Cadimare: Sarti, Rossi, Desogus; Cutugno, Bertagna, Moussavi; Del Santo, Imperatore (41’Cidale), Pannone (78’ Sarti A.); Lunghi, Cupini (46’ Giannini). All. Buccellato Golfo Paradiso PRCA: Gaccioli, Cenepa, Foppiano; Malatesta, Maura, Cerrone (60’ Rizzo); Bacigalupo, Battaglia, Massaro; Pezzi, Cilia. All. Foppiano.



Arbitro: Sig. Bassi di Genova.