Goliardicapolis, un super colpo anche per il centrocampo

Genova - La Goliardicapolis sta facendo veramente le cose in grande in vista della prossima stagione in cui vuole essere sicuramente grande protagonista. Dopo l'ingaggio del bomber Edoardo Mura per l'attacco il sodalizio granata ha perfezionato quest'oggi, annunciandolo pochi minuti fa, un altro super colpo questa volta per il reparto mediano. Mister D'Asaro avrà infatti a disposizione il forte centrale di centrocampo Guido Bennati. Classe '94 di scuola Genoa, di cui ha vestito anche la maglia della formazione Primavera oltre a quella dell'Hellas Verona, nell'ultima stagione si è diviso tra Serie C con l'Albissola (2 presenze all'attivo, ndr) e Serie D al Sestri Levante con 12 presenze e 1 rete in maglia rossoblu. E' stato uno dei grandi artefici del salto dalla Promozione alla Serie C dei "ceramisti" vincendo di seguito i campionati di Promozione, Eccellenza e Serie D con il sodalizio di patron Colla. In Serie C ha totalizzato anche quattro presenze con la maglia del Pontedera. Un colpo davvero importante per i granata.