Genova - Nuovo acquisto per la Goliardicapolis che, come anticipato da Calcio Spezzino la scorsa settimana, si assicura il difensore classe '95 Gabriele Beninati prelevandolo dal Molassana Boero. Il giocatore in precedenza ha vestito la maglia del Little Club Genoa Mora.



Saluta la rosa di mister D'Asaro il difensore ex Baiardo Lorenzo Manzi che dovrebbe probabilmente fare il percorso inverso accasandosi alla corte di mister Meledina.



L.G.