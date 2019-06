Goliardicapolis, il nuovo presidente è Alberto Saracco

Ufficiale il passaggio di mano da Edoardo Bozano, la prossima settimana il nuovo organigramma societario

Genova - L'Asd Goliardicapolis 1993 rende noto, in data odierna, il passaggio di società nelle mani del nuovo presidente Alberto Saracco. Tutto il club ringrazia calorosamente lo stimatissimo Edoardo Bozano, per l’amore dimostrato per questi colori e per il suo prezioso operato durato ben 51 anni.

Nella prosssima settimana verrà trasmesso il primo comunicato stampa nel quale verranno illustrati il nuovo organigramma societario, il programma tecnico del settore giovanile e le nuove iniziative societarie. Pronti per una nuova avventura che è tutta da scrivere!