Goliardicapolis, cambia ancora la guida tecnica

Dimissionario mister Stefano Conti, ma la società blu granata ha già individuato il nome del nuovo tecnico. Si tratta del terzo allenatore della stagione 2018 - 2019 che esordirà in panchina dopo la sosta natalizia

Genova - Cambia ancora la propria guida in panchina la Goliardicapolis. Il sodalizio granata ha comunicato pochi minuti fa che, a seguito di impegni lavorativi, l'allenatore Stefano Conti non potrà continuare ad allenare la Prima Squadra nel torneo di Promozione. La società ha accettato le dimissioni dell'allenatore ringraziandolo per quanto fatto nella pur breve parentesi alla guida della Prima Squadra e negli anni di militanza nella Goliardica stessa. Già deciso il successore. Per continuità societaria la scelta è ricaduta su Giovanni "Johnny" D'Asaro che già vestiva la maglia blu granata in qualità di difensore e che, come definito dalla stessa società "incarna l' llenatore adatto a proseguire e raggiungere i progressi e gli obiettivi che Goliardicapolis si è prefissata." Il neo allenatore avrà a disposizione la pausa natalizia per testare il polso della sua squadra per poi riprendere il campionato con la prima giornata del girone di ritorno a partire dal prossimo 13 Gennaio quando la Goliardicapolis sarà impegnata nella trasferta in casa del Casarza Ligure.