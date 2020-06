Golfo Paradiso, nessuna smobilitazione

Nonostante le numerose dimissioni non vi è nessuna smobilitazione in atto nella società del Golfo Paradiso PRCA. Ad affermarlo è lo stesso presidente recchelino Bruno Scaroni, classe '43 ex portiere di Genoa e Pro Recco avendo giocato sia a calcio che a pallanuoto. Alla base delle sue dichiarazioni i vari addii di dirigenti di Prima Squadra e Settore Giovanile come quelli di Mancuso, Marrale, Lai, Bevilacqua, Varlani Boschi, Barabino, Valle e Di Marco avevano fatto pensare al contrario.



“Teniamo a precisare che non c’è nessuna smobilitazione in essere. Mi rincresce che abbiate questa sensazione, anzi è vero esattamente il contrario: ci sarà un’unica Società, come era nei principi della fusione che per compiti assegnati avrà una Prima Squadra ed un Settore Giovanile che collaboreranno tra loro strettamente senza nessuna prevalenza dell’una sull’altra.

Il nemico comune dovrà essere il Coronavirus con il quale volenti o nolenti avremo a che fare ancora per molto e che certamente intralcerà l’attività e ci potrà condizionare e le squadre avversarie. - dichiara Scaroni che poi prosegue nella sua disamina del momento attuale - "Chiedo la collaborazione e la comprensione di tutti. Abbiamo un impianto stupendo, presto avremo, per venire incontro ai più piccoli e fare fronte all’aspetto sanitario anche la disponibilità del campo della parrocchia di Recco. Cercheremo, pur con tutte queste difficoltà, di fare fronte a tutto. Chiediamo la collaborazione di tutti per superare il momento sanitario, questo sì il vero nemico, e continuare ad essere una società portata a esempio da tutti come organizzazione e risultati. Tutti siamo necessari, ma nessuno è indispensabile. Tutti siamo sostituibili compreso il Presidente, la forza nostra deve essere la coesione. Spero nella vostra collaborazione fattiva e sincera per il bene della Golfo. A presto. Bruno Scaroni”