Golfo Paradiso ingordo: preso bomber Rizzo

Recco - Continua la propria febbrile opera di rafforzamento il diesse Mancuso del Golfo Paradiso PRCA che regala ulteriori tre rinforzi a mister Foppiano. Il bravo dirigente batte una folta concorrenza e si assicura le prestazioni dell'ambito bomber classe '87 Francesco Rizzo. L'attaccante è prelevato dal Rapid Nozarego dove è esploso nelle ultime due stagioni siglando ben 48 reti tra I e II Categoria. Sul giocatore vi era fortissima la concorrenza del Marassi. Rizzo in passato ha militato anche in Serie D con il Budoni realizzando 3 reti e in Eccellenza con le maglie di Isola Capo Rizzuto e Cotronei mettendo a segno complessivamente 34 marcature. Sempre dalla Rapid Nozarego, dove ha militato nelle ultime due annate, è fatta per Federico Gerini, un anno più giovane di Rizzo, difensore esterno mancino con due reti all'attivo. In precedenza per lui esperienze con Carlo Grasso, Borgo Rapallo, United Rapallo e Ruentes. Infine ecco il classe '98 Nicolò Barabino ex Little Club G. Mora, un vero e proprio jolly per la mediana dove può praticamente disimpegnarsi in qualsiasi ruolo. Con la maglia rossoblu due reti all'attivo, mentre in precedenza ha militato in Eccellenza alla Genova Calcio. Insomma un Golfo Paradiso PRCA che sta facendo veramente le cose in grande.



G.L.