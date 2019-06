Golfo Paradiso, ecco lo staff della Prima Squadra e il primo rinforzo

Confermatissimo in panchina mister Mauro Foppiano che avrà alle sue dipendenze un ex Moconesi. Tre nomi forti per il mercato in entrata

Recco - Prima le basi, poi la costruzione della squadra del prossimo anno con in arrivo, si dice, varie facce nuove. Prima di tutto però in casa Golfo Paradiso PRCA lo staff della prima squadra: Mauro Foppiano confermato allenatore e al suo fianco Franco Bernardi preparatore atletico e Matteo Revello preparatore portieri. Il nuovo D.s. era già stato presentato e si tratta di Paolo Mancuso. Basi praticamente pronte anche nel settore giovanile del responsabile Diego Marrale. In vista della prossima stagione prevista una collaborazione sempre più stretta tra lo staff che si occuperà di giovani e quello al seguito della prima squadra. Per quanto riguarda i nuovi acquisti della Prima Squadra chiusa la trattativa con il forte centrocampista classe '93 Pomo Federico ex di Entella e Moconsi. Secondo i ben informati forte l'interesse sul duo della Sammargheritese formato da Lucio Masi e Stefano Cilia. Piace anche il centrocampista Vagge che potrebbe però restare in Eccellenza al Molassana Boero.



G.L.