Giudice Sportivo, tre turni per Garbarino del Real Fieschi

La vice capolista perde anche Pane per una giornata. Fermato per due turni mister Venuti del Casarza Ligure che perde anche Pimentel

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 27/03/2019, ha adottato le decisioni che di

seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 24/ 3/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - 2 GIORNATE DI SQUALIFICA



VENUTI GABRIELE (CASARZA LIGURE) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



GARBARINO GABRIELE (REAL FIESCHI)

Reagiva ad un contrasto di gioco, sferrando un calcio alla gamba di un avversario, senza conseguenze lesive.



VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA)

Senza alcuna possibilità di intervenire sulla palla, usando vigoria sproporzionata, tirava un calcio ad un avversario, colpendolo ad una gamba, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



VICALE LUCA (BORZOLI)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

RONCONE MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

FILI ANDREA (BORZOLI)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PANE MICHELE (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BARABINO NICOLO (A.C. BURLANDO 1959)

DRAGO SIMONE (A.C. BURLANDO 1959)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

DI CARLO SAVERIO (RIVASAMBA H.C.A.)



L.G.