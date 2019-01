Giudice Sportivo, tre turni a Lorefice del Golfo Paradiso PRCA

La squadra di mister Foppiano perde anche il centrocampista Aprile. In totale sono cinque gli squalificati e due i giocatori che entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 16/01/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 13/ 1/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 1/2019



BERTOLINI CARLO (DON BOSCO SPEZIA) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



LOREFICE ANGELO (GOLFO PARADISO PRCA)

Per aver colpito con un calcio da tergo un avversario, senza aver possibilità di prendere la palla ormai lontana.



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

APRILE MATTEO (GOLFO PARADISO PRCA)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB G. MORA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ROSATI SIMONE (COLLI ORTONOVO)

IANNELLI LUCA (LITTLE CLUB G.MORA)