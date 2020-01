Giudice Sportivo, tre giornate a Cuccolo e Ambrosini

La Spezia - Di seguito le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo in vista della ripresa del campionato di Promozione la prossima domenica.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



REAL FIESCHI - € 50,00

A motivo del fatto che la squadra si recava presso il tdg con ritardo cagionando l'inizio della partita oltre 30 minuti dopo l'orario stabilito.



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/1/20



GALLI GIANLUCA (DON BOSCO SP.)



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive.



CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, si rialzava prima di quest'ultimo, colpendolo con un calcio ad un braccio, senza conseguenze lesive.



TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

A gioco fermo, sferrava un calcio ad un avversario, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA



MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

CERRONE FEDERICO (GOLFO PARADISO PRCA)

RUBERTO COSIMO (VALDIVARA 5 TERRE)

MURA EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SP.)

PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CL.JAMES)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



DEL SANTO MANUEL (CADIMARE CALCIO)

FIORITO SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFO PARADISO PRCA)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)