Giudice Sportivo, sono solo tre gli squalificati

Due fermati per l'Athletic Club Liberi e uno per la capolista Rivasamba che sfiderà il Cadimare. In sette, invece, entrano in diffida

La Spezia - Queste le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo nel Girone B di Promozione dopo la disputa della XVII giornata di gare.



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MAZZINO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



IURATO FILIPPO (CASARZA LIGURE)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

FERDANI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BOZZO GIULIO (GOLFO PARADISO PRCA)

GOLDONI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

SANNA CHRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)