Giudice Sportivo, quattro turni a mister Buccellato

Il Cadimare Calcio viene anche multato. Due turni di squalifica per Porro del Rivasamba

La Spezia - Dopo la disputa della prima gara Play - Off del campionato di Promozione e del ritorno delle gare Play - Out queste le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.



PLAY OFF PROMOZIONE - GARE DEL 19/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CADIMARE CALCIO - € 350,00

Per aver lasciato aperti, a fine gara, i cancelli di accesso al tdg, consentendo, in tal modo, l'ingresso sul tdg di alcuni sostenitori, indossanti la divisa sociale, che rovesciavano un bidone della spazzatura sul tdg; uno di essi si presentava, a voce, come il Presidente della Società e rivolgeva alla terna espressioni irriguardose.



Per l'uso di dispositivi "laser" da parte di propri sostenitori, che li puntavano, sia negli occhi del ddg, sia in quelli di un AA, oltreché in quelli degli avversari ed interrompevano tale comportamento solo dopo il richiamo del capitano.





SESTRESE CALCIO 1919 - €75,00

Per aver consentito, al termine della gara, l'apertura del cancello di accesso al rdg, quando ancora la terna e le squadre si trovavano sul tdg, permettendo, in tal modo, l'ingresso di circa 40 dei propri sostenitori, che festeggiavano la vittoria della propria squadra.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/05/2019



ZITO GIACINTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB) - Allontanto



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 4 GARE



BUCCELLATO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

A fine gara entrava sul tdg e, dopo averlo seguito, metteva un braccio attorno al collo di un calciatore avversario, immobilizzandolo, e gli tirava un pugno al fianco, senza conseguenze lesive.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



ZANI AGOSTINO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

Dopo l'assegnazione di un fallo ad un avversario, lo colpiva con un calcio alla schiena, mentre si trovava a terra senza conseguenze lesive



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ROLANDO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)



PLAY OUT PROMOZIONE - GARE DEL 19/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



VENUTI GABRIELE (CASARZA LIGURE) - Allontanto



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)