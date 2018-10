Giudice Sportivo, quattro giornate a Goldoni

Magra Azzurri che perde anche Casassa per un turno. Multate Campomorone e Rivasamba

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 03/10/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 30/ 9/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



Euro 150,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dalla metà del 2º t. e fino al termine della gara, urlavano espressioni gravemente ingiuriose e discriminatorie di genere, nei confronti di un'A.A. (rilevato da un'A.A.)



Euro 100,00 RIVASAMBA H.C.A.

Per lancio di petardi, durante il 2º t., da parte dei propri sostenitori, sia fuori dal tdg, nelle vicinanze di un A.A., sia all'interno dello stesso, nella corsia laterale in cui operava detto A.A. (Infrazione rilevata da un A.A.)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



GOLDONI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

Rivolgeva un'espressione blasfema nei confronti del ddg, accompagnata da una frase irriguardosa; mentre usciva dal tdg, dopo l'espulsione, urlava nuove espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del ddg medesimo.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)