Giudice Sportivo, niente semifinale Play - Off per Crafa del Cadimare

La Burlando non si presenta con il Real Fieschi: sconfitta a tavolino, multa e penalizzazione in classifica

La Spezia - Ecco le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo dopo la disputa dell'ultima giornata nel Girone B di Promozione della Liguria.



GARE DEL 5/ 5/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 5/ 5/2019 REAL FIESCHI - A.C. BURLANDO 1959



Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che la stessa non ha potuto avere luogo, per la mancata presentazione della Società A.C. BURLANDO 1959, attestato anche per iscritto dall'allenatore della medesima, il quale ha dichiarato di non essere riuscito a raggiungere il numero minimo di calciatori; " Visto l'art.53, comma 2 delle N.O.I.F.; " Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 - Stagione Sportiva 2018/19 della L.N.D.;



P.Q.M.



Dispone: " di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società A.C. BURLANDO 1959, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; " di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società A.C. BURLANDO 1959, a titolo di seconda rinuncia.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:



A.C. BURLANDO 1959 1 V.D.G.



AMMENDA



BURLANDO 1959 V.D.G. - € 600,00



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO)



G.L.