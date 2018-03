Giudice Sportivo, multate Cadimare e Forza e Coraggio

Sono ben nove i giocatori squalificati in vista del prossimo turno. Altrettanti finiscono in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 28/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CADIMARE CALCIO - € 150,00

Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgeva alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose; nonché, al termine della gara, veniva permesso ad un soggetto riconducibile alla società ospitante ma non presente in distinta di accedere alla zona antistante gli spogliatoi e di rivolgere ulteriori espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del d.d.g..



FORZA E CORAGGIO - € 100,00 CON DIFFIDA

Ammenda di 100 Euro, con diffida, in quanto un gruppo di tifosi locali dal 40' al 45' del primo tempo, rivolgevano insulti razzisti ad un assistente arbitrale.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



GUELFI MATTEO (LITTLE CLUB G.MORA)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CERADELLI GIACOMO (CADIMARE CALCIO)

PORRO ALBERTO (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

DI LUCA CHRISTIAN (RONCHESE 1916)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

FRANCESCHINI MANUEL (REAL FIUMARETTA)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

MUSICO MICHELE (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

TAZZER MARCO (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

BALOSTRO ALESSIO (RONCHESE 1916)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



ANTONELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

MOLINARI FABIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MASSA ANDREA (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



LOREFICE RICCARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

D'IMPORZANO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

BENINATI GABRIELE (LITTLE CLUB G.MORA)

OWUSU ANSAH DERRICK (RIVASAMBA H.C.A.)