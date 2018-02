Giudice Sportivo, multa per la Forza e Coraggio

Le "Furie Rosse" perdono anche Bellotti per un turno. Calcio al volto ad un avversario: tre giornate a Garre della Ronchese. In totale sono appena cinque gli squalificati

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 14/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 11/ 2/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



FORZA E CORAGGIO - € 75,00

Per la condotta dei propri sostenitori i quali, per l'intera durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti della terna arbitrale.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE7



GARRE ANDREA (RONCHESE 1916)

Al 49' del s.t., teneva una condotta violenta facendo cadere a terra un avversario quindi attingendolo con un violento calcio al volto.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



MOSCAMORA PIETRO (RONCHESE 1916)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



BELLOTTI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



MOSSETTI MATTEO (ANGELO BAIARDO)

FLAGIELLO ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



CHIOINO MIRKO (CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

MASSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

VALLETTA FRANCESCO (REAL FIUMARETTA)

EL ATIKI MOHAMMED (RONCHESE 1916)