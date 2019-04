Giudice Sportivo, mister Foppiano del Golfo Paradiso fermato due turni

Stop anche per Stella della Forza e Coraggio, Ibba del Don Bosco e Goldoni del Magra Azzurri. In totale sei squalificati

La Spezia - Ecco le sanzioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno disputato in Promozione.



CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 31/ 3/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari



A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE



FOPPIANO MAURO (GOLFO PARADISO PRCA) - allontanato.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)







A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



CHIAPPORI DANIEL (BORZOLI)

IBBA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GOLDONI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MARCELLI SIMONE (A.C. BURLANDO 1959)

MESSURI SAMUELE (A.C. BURLANDO 1959)

CANEPA MIRKO (GOLFO PARADISO PRCA)

ROI FEDERICO (GOLFO PARADISO PRCA)