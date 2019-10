Giudice Sportivo, mazzata per il Don Bosco Spezia

La Spezia - Tanto lavoro per il Giudice Sportivo dopo la disputa della III giornata del Girone B di Promozione della Liguria. Queste le sanzioni adottate.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



DON BOSCO SPEZIA CALCIO - € 250,00

Per aver consentito, per tutta la durata del 2º tempo ed al termine della gara, la presenza nella zona degli spogliatoi di quattro persone, non presenti in distinta, ma riconducibili al sodalizio che rivolgevano ripetuti insulti alla terna, nonché, al termine della gara, al suo avvicinarsi, ripetute espressioni ingiuriose ad un AA. Per aver consentito, al termine della gara, al proprio Presidente, seppur non presente in distinta, di raggiungere la terna prima che entrasse nel proprio spogliatoio, urlando frasi gravemente irriguardose all'indirizzo della terna medesima ed, inoltre, di rivolgersi ad un AA con espressioni gravemente ingiuriose e, successivamente, di affrontarlo, faccia a faccia, urlandogli a squarciagola un'ulteriore espressione gravemente ingiuriosa (sanzione aggravata in ragione del ruolo rivestito).



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2019



FRANCESCHINI GIANCARLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Al termine della gara, seppur non presente in distinta, raggiungeva la terna prima che entrasse nel proprio spogliatoio, urlando frasi gravemente irriguardose all'indirizzo della terna medesima; inoltre si rivolgeva ad un AA con espressioni gravemente ingiuriose e quindi lo affrontava, faccia a faccia, urlandogli a squarciagola un'ulteriore espressione gravemente ingiuriosa (sanzione aggravata in ragione del proprio ruolo).



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



TARASCONI MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



GARRASI SIMONE (GOLFO PARADISO PRCA)

A gioco in svolgimento, non condividendo una decisione arbitrale, si avvicinava urlando al ddg e nella foga lo spingeva al petto, senza conseguenze lesive



SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

A gioco fermo, venuto a diverbio con un avversario, gli tirava i capelli, raccolti a coda, in modo energico, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

VALENTI EMILIANO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MILONE ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

APRILE MATTEO (GOLFO PARADISO PRCA)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)