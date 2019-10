Giudice Sportivo, mano pesante sul Cadimare

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 30/10/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CADIMARE CALCIO - € 300,00

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, durante il 2° t. ed in modo insistente, rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose accompagnate da minacce di morte e, al termine della gara, all’atto dell’uscita dal tdg della terna, indirizzavano al ddg numerosi sputi, attingendolo al torace ed al viso. Gli stessi sostenitori, per tutta la durata del 2° t. , rivolgevano ad un AA espressioni ingiuriose, auspici di morte e lutti in famiglia e minacce, accompagnate da altre espressioni di stampo omofobo (infrazione rilevata da un AA). Per il comportamento tenuto, inoltre, dal proprio Dir. Accompagnatore Uff. al termine della gara nello spogliatoio della terna.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/11/2019



DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/11/2019



SUVERO ANDREA (CANALETTO SEPOR) - Allontanato



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 21/11/2019



BRIATA MATTEO (GOLIARDICAPOLIS 1993) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



MOUSSAVI NADER (CADIMARE CALCIO)

Dopo la decisione di un AA di far annullare una rete, gli urlava da circa 20 mt. un’espressione irriguardosa accompagnata da una blasfema; successivamente gli rivolgeva un espressione discriminatoria e, dopo essere stato espulso, mentre rientrava negli spogliatoi, reiterava, urlando, l’espressione discriminatoria, alzando il braccio in modo minaccioso (infrazione rilevata da parte di un AA).



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

Senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un violento calcio alla caviglia, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

PANNONE ANTONIO (CADIMARE CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



BERTAGNA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

FILIPPONE TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

DI PIETRO LORENZO (MARASSI 1965)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)