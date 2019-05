La Spezia - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa della finale di Coppa Italia e delle gare di andata dei Play - Out in Promozione



COPPA ITALIA PROMOZIONE - GARE DEL 12/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I infr DIFFIDA



ASSALINO UMBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)



PLAY OUT PROMOZIONE GARE DEL 12/ 5/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2019



BORGOGNINI ALESSIO (SAN STEVESE) - allontanato.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I infr DIFFIDA



BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)



GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)



PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)



BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)



CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



GENDUSO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)



ILLIANO DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)



LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)



VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)



DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE)



ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)



GAGLIARDI CESARE (SAN STEVESE)



LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)