Giudice Sportivo, la Forza e Coraggio senza Memaj, Cuccolo e Cerri

Il Cadimare perde Antonelli per un turno. Goliardicapolis senza Ferrando e Sighieri

La Spezia - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo in vista dell'ultima giornata nel Girone B di Promozione della Liguria.



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 28/ 4/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB G.MORA)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ANTONELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MEMAJ MIRJAN (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SIGHIERI DAVIDE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

IANNELLI LUCA (LITTLE CLUB G.MORA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE S.OLCESE)

GANDOLFO GIACOMO (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ARDOVINO DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB G.MORA)

POZZO OLMO FRANCESCO (REAL FIESCHI)