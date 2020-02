Giudice Sportivo, la Forza e Coraggio senza Alvisi per tre giornate

Il Levanto Calcio perde il difensore Davide Mozzachiodi per un turno. In sei entrano in diffida

La Spezia - Riportiamo di seguito le squalifiche nel Girone B di Promozione della Liguria in comminate dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato.



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 9/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020



ARENA PAOLO (FORZA E CORAGGIO)





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE



ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

A gioco fermo, tirava una testata al volto di un avversario, senza conseguenze lesive.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)



NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MERANI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)