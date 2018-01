Giudice Sportivo, la F&C senza Campagni

In totale il Giudice Sportivo ferma nove giocatori per un turno tra cui Gambino del Colli Ortonovo. In altri sei finiscono in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 24/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 21/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



TERRIBILE CHRISTIAN (LITTLE CLUB G.MORA)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



POGGI GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SIMONETTA FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

CAMPAGNI NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

APRILE STEFANO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GARRE ANDREA (RONCHESE 1916)

MOSCAMORA PIETRO (RONCHESE 1916)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



FRANCESCHINI MANUEL (REAL FIUMARETTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ANSELMO NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTOLETTI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

COSTA FRANCESCO (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

DI MEO JURI (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DOGA MATTIA (SAN CIPRIANO)