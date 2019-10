Giudice Sportivo, il Valdivara 5 Terre perde Antonio Naclerio per tre turni

La Spezia - Dopo le gare dell'ultima giornata del Girone B di Promozione queste le decisioni del Giudice Sportivo.



GARE DEL 20/10/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CADIMARE € 150,00

Per l'utilizzo da parte dei propri sostenitori di fuochi pirici, prima dell'inizio della gara e di materiale esplodente, al termine della stessa; per il comportamento di un nutrito numero dei propri sostenitori i quali, posizionatisi al di fuori della rete di recinzione dietro un AA, a partire dal 29' del 2º t. e fino alla fine della gara, rivolgevano alla terna ed all'AA medesimo espressioni minacciose ed ingiuriose, accompagnate da altre di stampo omofobo e blasfeme (infrazione rilevata da un AA).



FORZA E CORAGGIO € 75,00

Per l'utilizzo da parte dei propri sostenitori di fuochi pirici, prima dell'inizio della gara.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA



PARODI SERGIO (CADIMARE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)