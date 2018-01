Giudice Sportivo, il Golfo Paradiso Prorecco Camogli perde due giocatori

Il Cadimare dovrà rinunciare per un turno al proprio bomber Biasi. Un fermato a testa anche per le altre spezzine Real Fiumaretta e Magra Azzurri

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 17/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 14/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



DI FRAIA MARCO (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

TAZZER MARCO (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

ZANI AGOSTINO (LITTLE CLUB G.MORA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BIASI RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

SCANO LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MANENTI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

SANDRI ALBERTO (REAL FIUMARETTA)

DI CARLO SAVERIO (RIVASAMBA H.C.A.)

FRULLI FABRIZIO (RONCHESE 1916)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SIMONETTA FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CONGIA NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

SACCHELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (FORZA E CORAGGIO)

CASELLA DANIELE (REAL FIESCHI)

GARRE ANDREA (RONCHESE 1916)