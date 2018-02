Giudice Sportivo, il Don Bosco perde Raggi e Nicolini Andrea

Due giornate a Nicolini Giacomo del Rivasamba. La Goliardicapolis perde ben tre giocatori per un turno

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 31/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 21/01/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



NICOLINI GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DI MEO JURI (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LIBRERI SIMONE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RAIOLA STEFANO (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

FLAGIELLO ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PATERNO DAVIDE (GOLFO PARADISO PRORECCO CAMOGLI)

TAZZER MARCO (GOLFO PARADISO PRORECCO)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

BALOSTRO ALESSIO (RONCHESE 1916)