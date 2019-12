Giudice Sportivo, il Colli Ortonovo perde capitan Cucurnia per due turni

Di seguito riportiamo le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno disputato nel Girone B di Promozione.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



CORALLO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

A gioco fermo, venendo a contatto con un avversario posizionato dietro di lui, lo colpiva con una manata al volto, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.



CROSETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

Dopo essere stato sostituito, rivolgeva ad un AA di sesso femminile un'espressione gravemente irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a rivolgerle espressioni ingiuriose per motivi di sesso - Sanzione aggravata ai sensi dell'Art.14, comma 1, lett. n) CGS (Infrazione segnalata da un AA).



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GIANNINI TOMMASO (CADIMARE CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)