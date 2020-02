La Spezia - Di seguito riportiamo le squalifiche emesse dal Giudice Sportivo nel Girone B di Promozione della Liguria.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

GHIGLIA ALESSANDRO (MARASSI 1965)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SANGUINETI FILIPPO (REAL FIESCHI)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



DADA SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)