Giudice Sportivo, il Canaletto perde Marte per tre turni

Dopo l'ultima giornata del Girone B di Promozione Ligure questi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/12/2019

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



FRAGALA DOMENICO (VALLESCRIVIA 2018)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata, senza conseguenze lesive.



GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

Per aver rivolto al ddg espressioni irriguardose; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva espressioni minacciose, puntandogli il dito contro e, quando abbandonava il tdg, tirava un calcio al cancello.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PIETRA ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)