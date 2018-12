Giudice Sportivo, il Borzoli vince a tavolino

La Spezia - Dopo le gare della XIV giornata queste le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di Promozione Girone B



CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 8/12/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 16/12/2018



BORZOLI – A.C. BURLANDO 1959



Il G.S. Vista la comunicazione del C.R. Liguria L.N.D., del 14/12/2018, con la quale veniva comunicato che la gara BORZOLI – A.C. BURLANDO 1959, prevista il giorno 16.12.2018 alle ore 14.30, era da considerarsi annullata, per rinuncia della società A.C. BURLANDO 1959; Visto l’art.53, comma 2 delle N.O.I.F.; Visto il combinato disposto dell’art.53, comma 7 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 (“Ammende per rinuncia”) di cui al C.U. n.° 1 – Stagione Sportiva 2018/19 della L.N.D.;



P.Q.M.



Dispone: di infliggere alla Società A.C. BURLANDO 1959, la perdita della gara in questione per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; di comminare l’ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società A.C. BURLANDO 1959, a titolo di prima rinuncia.