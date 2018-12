Giudice Sportivo, fermato fino al 31 Gennaio Castellanotti del Colli Ortonovo

Le "Fenici" perdono per un turno anche Vacchino e Verona. Fermati anche Dell'Ovo e Russo del Cadimare che viene anche multato. Fieschi senza bomber Gandolfo. In totale sono 15 gli squalificati e 6 i diffidati

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 12/12/2018, ha adottato le decisioni che di

seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 9/12/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CADIMARE CALCIO - € 100,00

Per non aver impedito l'ingresso – lasciando aperto il cancello – a persona non autorizzata e non identificata, che accedeva fino alla zona spogliatoi ed insultava il ddg.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/2018



TORNATORE NAZARENO (CANALETTO) - allontanato.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 31/ 1/2019



CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (COLLI ORTONOVO)

A gioco fermo, in occasione dell'espulsione di un proprio calciatore, gridava una frase ingiuriosa al ddg; alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva un applauso ironico al ddg, ripetendo il medesimo epiteto ingiurioso. Al termine della gara, rientrava sul tdg,rivolgendo, in tono alterato e minaccioso, frasi ingiuriose ad un AA, inseguendolo quasi fin dentro lo spogliatoio, continuando ad ingiuriarlo (Infrazione rilevata da un AA).



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - DUE GIORNATE DI SQUALIFICA



MESSURI SAMUELE (BURLANDO)



UNA GIORNATA DI SQUALIFICA



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

VERONA MARIO (COLLI ORTONOVO)

BERTOLETTI FABIO (DON BOSCO SPEZIA)

CONTI JACOPO (FORZA E CORAGGIO)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



DELL'OVO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

RUSSO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

FABRIS ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ROSSI MANUEL (CASARZA LIGURE)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB G.MORA)

GANDOLFO GIACOMO (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PALMERO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

CANEPA APARICIO EMANUEL JESUS (CASARZA LIGURE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB G.MORA)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)