Giudice Sportivo, due turni al centrale Forieri del Colli Ortonovo

Fermati due giocatori dell'Angelo Baiardo, in totale sono sette i giocatori squalificati dopo lo scorso turno di campionato

PLa Spezia - Riportiamo di seguito le squalifiche dopo la disputa della XIX giornata di campionto.



GARE DEL 4/ 2/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



FORIERI MASSIMO (COLLI ORTONOVO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ORECCHIA LORENZO (ANGELO BAIARDO)

ROSATI LUCA (ANGELO BAIARDO)

SANNA CHRISTIAN (GOLFO PRORECCOCAMOGL.)

AKKARI SEDKI (LITTLE CLUB G.MORA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)

CASELLA DANIELE (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAPITANI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

SCHENAL ANDREA (RONCHESE 1916)

RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)