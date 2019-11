Giudice Sportivo, due turni a mister Agata del Levanto

La Spezia - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno disputato nel Girone B di Promozione.



GARE DEL 17/11/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA



BASTIANELLI CLODIO (CANALETTO SEPOR)

AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



BUFFO MANUEL (SAMMARGHERITESE 1903)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BACIGALUPO MATTIA (GOLFO PARADISO PRCA)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MILICI ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CORVI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)