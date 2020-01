Giudice Sportivo, due turni a Cerri della Forza e Coraggio

La Spezia - Le sanzioni del Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno nel campionato di Promozione della Liguria Girone B.



SOCIETA' - AMMENDA



Euro 125,00 CADIMARE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dal 15' del 1º t. fino all'intervallo e, successivamente dal 30' del 2º t. fino al termine della gara, rivolgevano reiterate espressioni ingiuriose, altre di stampo discriminatorio ed, ancora, minacciose nei confronti di un AA e dell'intera terna (infrazione rilevata da parte di un AA).



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020



BOLOGNA GLAUCO (VALDIVARA 5 TERRE) - Infrazione rilevata da parte di un A.A.





ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)



NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910) MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

SECONDELLI RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)