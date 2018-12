Giudice Sportivo, due turni a Bertagna del Don Bosco Spezia

Cadimare senza capitan Palmero. Sette gli squalificati, altrettanti giocatori entrano in diffida di cui tre dell'Athletic Club Liberi

La Spezia - Dopo le gare della XIV giornata queste le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di Promozione Girone B



GARE DEL 16/12/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



BERTAGNA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PALMERO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GROSSO EDOARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MACCIONE MARCO (COLLI ORTONOVO)

GALASSI MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MARASCO GENNARO (RIVASAMBA H.C.A.)