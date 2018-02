Giudice Sportivo, due squalificati per il Colli Ortonovo

Tre giornate a Ingenno della Ronchese. In totale sono nove gli squalificati, mentre in cinque entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 21/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PROMOZIONE - GARE DEL 18/ 2/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 3/2018



CAROGLIO DAVIDE (ATHLETIC CLUB LIBERI) - Allontanato

allontanato.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



INGENNO DANIELE (RONCHESE 1916)

Espulso al 36' del s.t., per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento arbitrale si rivolgeva al d.d.g. con un'espressione irriguardosa ed ingiuriosa.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



LIBRERI SIMONE (GOLIARDICAPOLIS 1993)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE



EL ATIKI MOHAMMED (RONCHESE 1916)

Al termine della gara, rivolgeva al d.d.g. espressioni irriguardose ed ingiuriose.



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



CAPITANI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

SACCHELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SELIMI GERSI (FORZA E CORAGGIO)

MONTANI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

SHQYPI LORENC (MAGRA AZZURRI)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

ZANFORLIN FABIO (SAN CIPRIANO)